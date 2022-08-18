藝人楊繡惠出道多年，直率個性深受眾人喜愛，常在社群網站分享日常的她，透露為了裝潢36坪樓中樓舊屋，找來認識的設計師估價，沒想到對方開出650萬元的價格，讓她不禁感嘆：「太相信自己人就會被坑」。

楊繡惠透露36坪的樓中樓舊房要裝潢，找來認識的設計師估價，沒想到對方開出裝潢費650萬的價格，讓她嚇到驚呼價格合理嗎？接著表示若一直出現這種天價，情願砸錢買新房，畢竟被當「盤子」的感覺相當不舒服，更強調若裝潢那麼好賺，就要轉換跑道去當「設計人的錢」的設計師，接著自嘲：「太相信自己人就會被坑，我以前被那人說多少我就匯多少，是裝肖維嗎」，不免感嘆：「真的利用的比較多，互相的比較少，朋友不用多」。

對此，網友紛紛留言：「只有自己人才坑的到自己人」、「人心最險惡，人心隔肚皮，尤其是認識的」、「錢真的要花到刀口上，真的要貨比三家，不吃虧啊」、「這價格有點高，是用啥高檔材料嗎？有安金箔嗎？應該超豪華了吧」、「這就是買賣騙熟人，真的很糟糕」、「現在裝潢的都很黑，要多方比價才是，不然真的會搥心肝」。

衰事不只這一樁的楊繡惠，日前因母親店門口種的盆栽被偷，透露已調閱監視器畫面準備報警，接著警告對方：「你會被關你划得來嗎」，雖然下了最後通牒，不過盆栽依舊沒找回，讓她開直播痛罵：「如果做人做到連一盆100多元的花都買不起，要去偷別人的，那可以去死一死了」。