美股四大指數收黑，費半重挫逾2%，加上重慶大限電影響台廠運作，台股受拖累今（18日）以15384.73點開出，下跌80點，隨後跌幅擴大至超過130點，台積電下殺8元觸及519元。

台股昨（17日）上漲44.88點，收在15465.45點，成交值為2145.25億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超15.86億。自營商賣超7.34億，投信買超10.74億，外資及陸資賣超19.26億。

周三聯準會公布會議紀要，官員們認為通膨仍然高得令人無法接受，聯準會將持續積極的升息行動，直到通膨放緩，但可能會付出更大的經濟代價，這也是聯準會首度承認過度升息所帶來的風險。

美股四大指數皆墨，道瓊下跌171.68點（或0.50%）至33980.32點，那斯達克指數挫低164.38點（或1.25%）至12938.12點，標普500指數跌31.16點（或0.72%）至4274.04點，費城半導體大跌75.52點（或2.48%）至2970.12點。