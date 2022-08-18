據一份最新的台北市長民調顯示，國民黨台北市長參選人蔣萬安以28%的支持度居冠，民進黨參選人陳時中以26%次之。但對於陳時中在此民調中排名第二，Ptt鄉民大炸鍋，怒吼「真是瞎了！」

《網路溫度計》民調中心於7月30日至8月2日，以台北市內電話號碼為母體清冊，針對20歲以上台北市民進行「2022台北市長選情」電話調查，回收有效樣本數1,106份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.95%以內。調查結果顯示，蔣萬安支持度28.3%，領先陳時中的26.4%、黃珊珊24.4%，三人支持度最大差距僅3.9%。

相關新聞昨（17日）經轉發至社群論壇Ptt後，立刻引起鄉民熱議，討論人數已呈現「爆」等級，其中不少人是對陳時中的排名有意見。許多網友痛批「光看防疫期間作為，讓陳時中選上根本大災難」、「死忠的還真多」、「萬華怎麼還那麼支持？」、「死忠的真的是雷打不動」。

也有網友直言「假的啦！阿中最好這麼高」、「民調參考就好」、「這樣看，結果應該還是蔣或黃」、「只有忠誠綠投給陳時中，淺綠不一定會投他」、「只要選民沒被棄保騙，陳時中名次應該是最後」。

更有鄉民狠酸「陳時中若選上，台北人就等著被笑了」、「這次真的智力測驗了」、「時中一定要贏啊！不然沒樂趣」。