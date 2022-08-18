由綜藝節目《我愛黑澀會》出道的玉兔，曾以甜美臉蛋與精湛的舞技受到大眾喜愛，今年3月宣布與交往7年的型男導演男友Howard登記結婚後，也火速的在2個月後公開懷孕的喜訊，而目前已懷孕6個月的她，雖不久前才開心辦派對揭曉懷上男寶寶，但17日上節目時卻也透露自己罹患「子癲前症」，讓她感到相當無奈。

玉兔在17日登上綜藝節目《王牌諜對諜》的錄製，她透露自己懷孕至今已胖97公斤，至於身體情況，她坦承自己除了患有子宮肌瘤，也出現嚴重水腫外，還發現自己有「子癲前症」，讓她有點自責自己太晚發現懷孕。

玉兔表示，自己也是因為子宮肌瘤的關係，寶寶長大的過程壓到會痛，但她前往的第一家婦產科醫生沒及時告訴她，只開一些安胎藥；而現在的醫生後來才跟她解釋，生完小孩後子宮肌瘤壓迫的情況就會改善，不會影響到生產過程，只是前三個月會有出血的問題，所以醫生開了微量的阿斯匹林，要她吃到生產，剛開始她還得臥床，甚至被醫生下了「禁動令」，不能運動、不能散步，只能游泳。

懷孕後玉兔的情緒也較容易波動，雖大部分時間心情都不錯，但偶爾還是會擔心寶寶早產突然爆哭。而目前玉兔雖大腹便便行動不便，但她仍會工作到生產之前，強調「我11月生，但我到10月還是想出來工作，因為我出來心情很好耶，可以多跟人交流聊天」最後她也不忘誇老公貼心陪伴，有時候也會叮嚀她不要亂跑、亂跳，讓她感到相當窩心。