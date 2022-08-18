清水警分局員警王辰輔與銀行行員，連續兩天分別阻詐65歲及40歲兩名婦人，前往銀行欲分別匯款60、20萬元，成功保住80萬元血汗錢。（警方提供）

又是投資詐騙！員警連2天保住兩婦人80萬血汗錢

「詐騙氾濫到如影隨形、無所不在！」清水警分局清水所員警王辰輔與銀行行員，於16、17日連續兩天，分別阻詐65歲及40歲的兩名婦人，前往銀行欲分別匯款60、20萬元成功保住80萬元。警方指出，兩人都是網路上認識的朋友介紹投資股票或是商品，要求婦人將錢匯要到指定帳戶的慣用投資詐騙技倆。

警方指出，65歲的張姓婦人，日前加入line的投資群組後，聽信佯稱客服人員的指示，於16日中午1時許，前往清水區某銀行提供帳號，向行員表示欲匯款60萬元；17日中午1時許，另一名40歲楊姓婦人，亦聽從投資人員指示，前往清水區某銀行提供帳號向行員表示欲匯款20萬元。

警方表示，這2名婦人都是經由行員關懷詢問與對方關係及匯款理由時，婦人均表示要投資等，行員發覺有異隨即通知警方到場。清水所員警王辰輔獲報後，立即到場了解，王員聽婦人的說法後，經檢視及查證2名婦人提供的手機對話內容後，表示又是投資詐騙且手法雷同，2名婦人最後才驚覺險遭騙。

清水警分局長游永中得知後，將親自前往該銀行向阻詐行員頒獎致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢。

游永中表示，警方與行員連日來共同成功多起阻詐案件，警方將不斷與行員加強聯繫共同阻詐，以維護民眾財產安全；呼籲民眾應相信警方及銀行的行員，切勿聽信從未見過面的詐騙集團詐術話語，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，或就近前往鄰近派出所諮詢。