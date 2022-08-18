高雄市一名網友昨(17)日晚間在臉書社團貼文附照指，「捷運是失火了嘛?怎麼煙那麼大?」，引起網路議論。高雄捷運深夜發文澄清，「該貼文疑似為惡意之惡作劇」，事後該名網友也在今天凌晨緊急發文致歉，高雄捷運警察隊表示，由於網友的貼文已涉及到公眾安全，將約談該名網友到案說明，以釐清確切動機。

網友在臉書「爆廢公社」貼文「捷運是失火了嘛?怎麼煙那麼大?」，並附上一張捷運車廂內模糊的照片，貼文一 出立即引起網友議論。對此高捷在第一時間查證回應該列車無任何異常，亦無任何車上旅客有向司機員或車站人員反應車上有冒煙情事，該貼文疑似為惡意之惡作劇，高捷列車與全系統目前一切正常。

事後原po也在原貼文說明原本只是想讓大家會心一笑，沒想到搞出那麼大風波，向網友們及高雄捷運致歉。對此，高雄捷運警察隊表示，雖該名網友已致歉，但已涉及到公眾安全將約談他到案說明，以釐清確切動機。

網友在臉書「爆廢公社」貼文引起議論。(翻攝臉書爆廢公社)

高雄市捷運警察隊表示，事後經高捷公司查證，該列車並無異常，且亦無旅客向司機員或站務反映，研判應疑似為惡意之惡作劇，為防止引起民眾恐慌，高捷公司除了在第一時間提出澄清之外，並派員向捷運警察隊報案，捷運警察隊正介入調查，將通知po文的當事人到案說明；捷運警察隊也呼籲民眾，於搭乘捷運、輕軌系統時，有需協助事項，可透過車廂內緊急通話按鈕向司機員反映，通知相關人員到場處理。

警方強調，依據社會秩序維護法第63條第1項第5款規定：「有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰金：散布謠言，足以影響公共之安寧者。」由上揭規定，核網友所張貼照片po文之行為，有涉及「足以影響公共之安寧者」行為之虞，捷運警察隊已受理本案，將通知行為人到案說明以釐清案情。

捷運警察隊也呼籲民眾，使用通訊軟體，遇不實謠言時切勿再次傳播，更不可抱持好玩心態捏造事實，否則將引起他人恐慌不安，輕者處以行政罰鍰，重則觸犯刑事法律，不可不慎。