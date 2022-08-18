台北市長選戰倒數100天，國民黨參選人蔣萬安率先拋出都更三策略「早進場、擴量能、增彈性」，對手陳時中今天也要舉辦「決心、用心、台北換新」都市更新政策記者會，而台北市副市長黃珊珊今則在專訪透露更長遠計畫，表示看能不能在20年內都更汰換掉5000棟4、5樓公寓，並以EOD蓋中繼宅方式，提高民眾都更意願。

黃珊珊接受廣播寶島聯播網《新聞放輕鬆》專訪時表示，台北市未來都更重點放在學校改建EOD（Education Oriented Development，以教育為導向的都市計畫），因北市有200多所學校超過50年需要改建、整併，如永春國小及永吉國小併成雙永國小，由於一間學校不需要兩個操場，空間釋出後可拿來蓋社會住宅，並且提供給周圍都更單元當做中繼宅。

黃珊珊強調，「老人家是租不到房子的」，因此都更時期，就可以租用社宅，而EOD目標有200多所學校重、改建，這樣的單元足以提供將來的都更中繼需求以及附近年輕人的租屋需求。

主持人詢問EOD是柯文哲還是黃珊珊的意見，黃回應，柯已經開始做，但有必要延續下去，因為現在房子老化更快，並強調看能不能在20年內汰換掉5000棟的4、5樓公寓，因此中繼宅很重要，有中繼宅民眾都更意願才會提高。待都更完後，中繼宅就回歸給年輕人使用，而原先都更單元提高，房價自然也會平抑，就不會房價差那麼大。