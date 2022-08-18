大陸央視新聞18日報導，大陸中央氣象台17日連續第6天發布高溫紅色預警，持續高溫之下，長江流域六省市旱情快速發展，出現「汛期反枯」罕見現象。川渝等6省市耕地受旱面積1232萬畝。中國水稻研究所研究員、農業農村部水稻專家組成員方福平，湖南省農情分析研究中心、農情調度科科長王景晨說明高溫乾旱持續，擔心未來一周高溫乾旱還將持續，農作物受災受旱面積會進一步擴大。

方福平表示，有專家分析今年高溫綜合強度達到1961年以來最強，6月下旬以後長江中下游出現持續高溫天氣已經超過30天，而且多地出現40度以上高溫。原來說2003年水稻一季中稻減產比較嚴重，還有2013年，這兩次相差了10年，高溫都比較嚴重，但今年的高溫強度已經超過前面這兩次。特別是目前，8月正是一季中稻抽穗開花時，這個時候高溫的影響最大，所以造成了非常不利的影響，特別是持續的時間過高了。

方福平稱，這幾天去到江西九江瑞昌、宜春宜豐、上高，還有撫州臨川等地，這些地方的灌溉末端，包括一些丘陵崗地，還有一些「望天田」都出現了旱情，部分縣市水庫蓄水量不到庫容量的4成，高的達到6成。主要是有些地方為了防汛安全，在汛期放水放太多了，導致現在蓄水不夠。

特別是旱情可能還會延續最少一周以上，所以各地還是要更加重視。尤其是現在不僅是乾旱，氣溫還很高，多地持續40度以上高溫天氣，高溫跟乾旱疊加對水稻影響比較大。打個比方，這段時間影響最大的是目前正在抽穗揚花的一季中稻，這時高溫熱害可以導致花藥不開裂，柱頭上花粉數量減少，造成花粉引發不育的，降低花粉活力，影響結穗率，特別是持續時間越長，這個危害也越嚴重。

從8月11日，長江流域的四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽6省市啟動乾旱防禦四級回應以來，到今天一周左右的時間，受旱面積已從967萬畝，擴大到1232萬畝。出現旱情的主要是長江流域6省市的灌區末端、丘陵崗地和「望天田」。

王景晨指出，湖南這次高溫乾旱持續時間長、強度大，降雨量較常年偏少7成，已經對當前農業生產帶來較大影響。未來一周湖南的高溫乾旱還將持續，現在最擔心的還是全省的農作物受災受旱面積會進一步擴大。

播種較晚的中稻正處於產量形成的關鍵期，持續的高溫乾旱將導致結穗率下降、癟粒增加；再生稻處於頭稻頭季收割和二季葉芽生長期，乾旱將嚴重影響再生稻的苗高和葉長；晚稻處於分蘖期，蓄水比較旺盛，乾旱將影響其有效穗的形成，造成減產。

最擔心的還是晚稻，晚稻目前在田面積是最大的，受災面積也是最大的，而且高溫還將持續幾天。現在重旱地方也是晚稻種植面積比較多的地區。所以從這個角度來說，對農業生產的影響還會進一步擴大。

王景晨說，今年氣象部門對8月的高溫乾旱進行了提前預警，所以今年湖南全面加強了水庫、湖泊等水利工程的蓄水保水工作，在7月底前全省各類水利蓄水較為充足。但湖南以丘陵山區為主，山區的望天田等存在飲水困難無法灌溉的問題，造成了當前乾旱的進一步蔓延。

現在湖南每天的平均水消耗量已經達到2.2億立方米，從總體蓄水來看，前期比往年多，現在基本已經持平。從農業方面來講，做的一些準備工作一是把水泵等抗旱農機具的儲備調運做好，整體來看，儲備非常充足，完全可以滿足當前農業抗旱需求，同時對農用柴油也出台了相對優惠政策，降低了抗旱成本。