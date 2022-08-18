今年以來「三低」新常態變調，市場應對充滿不確定性的政經環境，上半年股債通殺。第一金水電瓦斯及基礎建設基金經理人林志映表示，以「高品質股息」為核心的投資策略，越來越受市場歡迎，乃因較高的股息，可削弱通膨的衝擊、降低股價波動，同時伴隨股息的成長，長期也會帶來不錯增益的效果，相當符合退休基金的需求，也廣受追求被動式收入投資人的追捧。反映在基金表現上，今年以來(截至8/15日)全球股票型基金績效前三名，皆為水電瓦斯及基礎建設相關基金，漲幅皆超過8.5％以上。分別為:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益，元大全球公用能源效率，PGIM保德信全球基礎建設。

自金融海嘯以來，低利率、低成長、低通膨組成的「三低」，成為市場「新常態」，但這個局面從疫情後開始劇變，全球經濟在美國聯準會無限QE助威下，打破低成長魔咒，緊接著由供應鏈瓶頸引爆通貨膨脹，FOMC則為了抑制高漲的通膨，被迫急速升息，三低一下子切換到「三高」，引發全球金融市場的劇烈震盪，美股還一度墜入熊市，但在這段期間，匯集「高品質股息」的公用事業類股，逆勢走揚，頓時成為市場關注焦點。

林志映表示，其實「高品質股息」比「高股息」還要難尋，因為至少要具備幾項要素：1、產業要有護城河優勢，最好是特許或是必需行業，同業幾乎不用削價爭取市佔率，會有一定的經營合理利潤；2、獲利可預期、穩定度高，較不受景氣循環影響；3、股息配發率高，長期殖利率名列前茅；4、財務體質健全；5、股價波動度較低。而符合上述條件者，大多屬於公用事業類股，並集中在水電瓦斯及輸配送公司為主。

展望全球經濟，未來成長率可能進一步放緩，加上美中對峙下的政策不確定性陡增，金融市場尚未脫離週期性的波動。林志映建議，鎖定囊括一籃子高品質股息的水電瓦斯及基礎建設主題基金，納為核心資產，並以買進長期持有、細水長流的方式，追求可長可久的收益成長機會。