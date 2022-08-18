麗臺(2465)持續投入自動化AI管理平台的應用和創新，集合AI人工智慧、NVIDIA GPU、NVIDIA認證工作站伺服器與累積多年的專業圖像處理技術，打造自動化光學檢測 (AOI)所需的AI管理系統(AIDMS)。AIDMS顛覆傳統的「動態切割硬體資源功能」及「多人協作AI模型功能」，可在相同投資成本下，彈性細切GPU記憶體等硬體資源，並透過多人同時協作AI模型方式，大幅降低成本及縮短專案開發時程。另一方面，創新的「AI模型自動化部署與更新」功能實現了製程自動化與標準化，為AOI設備供應商統一管理不同光學檢測設備中的影像資料，建立強健的AI模型，有效降低設備的機差，確保機台品質檢出的一致性，提升產品於市場的競爭力。

麗臺科技事業發展經理黃暐仁指出，傳統AOI影像處理演算法，對於背景單一、簡易的影像特徵，經由人為編程Rule-based演算法，即可滿足基礎的影像定位、量測、物件偵測等需求。以金屬外觀表面瑕疵檢測為例，由於瑕疵特徵的多樣性與不確定性，再加上產品表面處理的噴砂塗層，在高解析度的光學系統下，形成背景複雜且多變異的瑕疵特徵，造成難以由人為編程出傳統Rule-based的演算法，發生工程師不斷調校優化參數，也難達到客戶良率普遍為99.8 %以上的要求，使得AOI瑕疵檢測系統維護不易，工廠維運成本高昂的局面。

麗臺科技電腦事業處周世偉總經理表示，協助企業數位轉型，無程式碼操作介面已是基本要求。導入麗臺科技AI整體解決方案-AIDMS管理系統，可減少50%以上的AI環境建置時間。除此之外，AIDMS容許使用者將未導入AIDMS前開發的AI模型和標註好的數據資料上傳至AIDMS平台，在GPU助力下，加速驗證及再訓練，做好AI維運。

不同於一般分散的單機設備，麗臺在NVIDIA認證系統基礎上，以AIDMS AI管理平台集中資源進行配置管理，從影像資料管理、AI 模型建立、訓練、驗證、部署及模型分析報表皆在同一平台完成，甚至將檢測主機同時納管，使設備間的數據得以系統化管理，便於即時處理棘手的漏檢（Leakage）及誤殺（Overkill）問題，迅速重新訓練模型，再一鍵快速部署更新至所有機台，讓製程自動化與標準化不是夢。

值的一提的是，AIDMS強化硬體的資源管理。在AI模型開發階段，不但可多人協作，共同開發訓練模型，還能依模型架構複雜度，切分CPU、GPU記憶體等配置。舉例來說，過去一位開發者必需配有一張GPU獨立工作。在同樣的硬體下，AIDMS則容許多位開發者同時進行模型開發與訓練，不論是硬體資源及人力，在AIDMS下將達最大產值。

麗臺將在8月24~27日於南港展覽館一館舉辦的「台灣機器人與智慧自動化展」(攤位：K1224) 以「3D&AI機器視覺」為主題，展出純GPU血統下的AIxAOI平台。