★分析

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，聯準會維持鷹派立場，但也為9月升息0.5個百分點、而非75 個百分點打開大門。

Cornerstone Wealth資深投資分析師Sean Bandazian表示，總體來說，7月會議紀要讀起來有點偏向鴿派，有很多關於不同領域放緩的用語，但也數次提到勞動力市場有多強勁。他們明白意識到數個經濟領域正在放緩。但請記住，這份會議紀要有點過時，這場會議召開時，美國消費者物價指數值（CPI）放緩和非常強勁的7月就業報告尚未發布。

E-Trade Financial交易部門常務董事Chris Larkin表示，市場從這個夏季就展開的反彈中喘口氣，這不讓人意外。市場正在尋找任何顯示升息即將放緩的跡象，投資人應該保持靈活，也應留市場將持續震盪，因為我們可能還未走出困境。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股收高，終場漲0.81%。通訊服務類股跌1.85%，跌幅最大；其次為原物料股跌1.40%，非必需消費類股跌1.12%。

由中概股組成的金龍中國指數大跌2.24%。

★重磅股

重量級科技股普遍下跌，僅蘋果收漲0.88%。微軟跌0.26%，亞馬遜跌1.85%，Alphabet跌1.77%，特斯拉跌0.84%，Meta跌2.57%，網飛跌1.85%。

道瓊指數方面，IBM漲0.90%，表現最佳；其次為蘋果。波音跌2.84%，跌幅最大。

主要晶片股全跌，高通跌1.00%，英特爾跌1.13%，超微跌1.93%，應用材料跌2.30%，輝達跌2.88%，恩智浦下跌3.03%，美光跌3.51%，德州儀器跌3.63%。

★焦點股

Target收跌2.7%，拖累標普500零售股指數下挫1.2%。該零售業巨頭上季獲利較去年同期暴跌90%，且同店營收亦不及市場預期。該公司並警告拋售商品庫存將嚴重衝擊公司獲利。

蘋果收漲0.88%，在重量級科技股中一枝獨秀。Wedbush Securities以新一代iPhone需求樂觀為由，將蘋果股票目標價從200美元上修至220美元。外媒報導，蘋果擬在9月7日舉行新品發表會，屆時將推出iPhone 14系列手機。今年秋季蘋果將推出的新品還包括多款新的Mac電腦、新iPad平板電腦以及3款Apple Watch。

家居裝修用品零售商勞氏（Lowe's）收漲0.57%，該公司第二季獲利下滑，但優於市場預期。經調整後每股盈餘為4.67美元。勞氏表示，第二季交易量下滑6%，但平均交易金額成長6.5%。執行長Marvin Ellison表示，消費者需求仍然強勁。

曼徹斯特聯隊（Manchester United Plc）大漲7%，儘管特斯拉執行長馬斯克澄清在推特上說要收購該足球隊只是玩笑話。

「迷因股」Bed Bath & Beyond繼周二飆漲29%後，周三再漲11.77%。因消息指出GameStop董事長Ryan Cohen加碼押注這家陷入困境的零售商，近來社群媒體Reddit上的散戶再度集結並大舉買進該家具用品連鎖店股票。

亞德諾半導體（Analog Devices）收跌近5%，該公司上季營收獲利均優於市場預期，但執行長Vincent Roche表示，經濟的不確定性開始影響公司的訂單。受此打擊，輝達、應材、超微、美光等晶片股全面走跌。

安捷倫科技（Agilent Technologies）大漲7.17%，該生命科學、半導體、光纖網路等測試分析儀器製造商上季營收獲利意外強勁，且由於訂單流強勁，該公司並上修全年財測。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌0.83%，收89.20美元，換算台股價格為534.86元。

聯電ADR跌1.54%，收7.05美元，換算台股價格為42.27元。

日月光ADR跌1.43%，收6.22美元，換算台股價格為93.24元。

中華電信ADR跌0.73%，收40.95美元，換算台股價格為122.77元。