三星摺疊Galaxy Z Flip4、Z Fold4登台，電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)也公布資費優惠，儘管資費上同質性高，但各家業者多有獨家顏色、自家數位加值或者是VIP優惠，盼透過下半年三星旗鑑摺疊的開賣，衝一波用戶順勢拉高ARPU(每用戶平均收入)。

中華電今日12點起至8月28日17點止，開放星三星兩款旗艦折疊新機Galaxy Z Fold4/Flip4在中華電信網路門市限量預購。該兩款新機於9月2日正式開賣，中華電是國內唯一銷售Galaxy Z Fold4 / Flip4全系列5G旗艦摺疊新機的電信業者，並包裝「精采5G購機」資費優惠，月繳999元以上方案，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3000元、Galaxy Watch5合購優惠折2000元，VIP客戶續約可享最高購機折5000元、加碼贈Hami Point最高1500點(1點等於1元)，總計最高享加碼11,500元優惠。

台灣大實體、網路及電商通路於今(18)日至8月28日開放預購，Galaxy Z Flip4(128G)冰川藍由台灣大獨賣，搭配5G專案，月付1,399元，原價30,888元的Galaxy Z Flip4(128G)，只要0元就能帶回家。Galaxy Z Fold4或Galaxy Watch5 Series搭配台灣大5G指定資費，也享0元購機優惠。申辦台灣大指定專案購機，再享MyVideo和MyMusic 3個月免費、雲端遊戲服務GeForce NOW最高3個月免費，還能獨家抽市價159,000元的Samsung 75型Neo QLED 4K量子電視QN95B。另外，申辦三星Galaxy Z Flip4或Galaxy Z Fold4搭配「mo幣多」手機專案，每月在momo購物網消費滿額，最高可獲得600元momo幣回饋，可用於momo購物、折抵台灣大電信帳單，或者作為MyVideo看片金。

遠傳同樣也是自今(18)日啟動預購， Galaxy Z Flip 4(256G)版本遠傳獨家販售雲霧粉，Galaxy Z Flip 4(128G)版本則有星夜灰、雲霧粉、精靈紫，搭配遠傳心5G資費，最低0元起。搭配遠傳月付1399元專案，綁約48個月，Galaxy Z Flip 4 8+128G超值專案價0元，搭配遠傳月付1399資費，Z Fold 4 256G專案價27,888元。Galaxy Watch5全系列搭配遠傳智慧手錶方案，搭配遠傳心5G月付999元方案，享專案價0元起。