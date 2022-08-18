林智堅因論文門等爭議退選後，民進黨前立委鄭寶清自爆「要不要退黨參選還在天人交戰中」，讓桃園市長選情成關注焦點。一份最新媒體民調顯示，張善政為36%、鄭運鵬25%、鄭寶清10%、賴香伶7%。台大國發所前所長邱榮舉對此表示，鄭寶清身為民進黨創黨元老，在地又是客家人，是桃園市長人選中條件最好的一位，他就像許信良當年不畏懼國民黨堅持參選桃園縣長，「會有民主示範」。

邱榮舉曾任台大國發所所長、台大社會科學院副院長、台大法學院副院長、客家風雲雜誌社長等職，長期研究客家族群，1988年更擔任「還我母語運動」萬人上街頭大遊行總領隊。

邱榮舉今日（18）接受香港媒體《中評社》訪問表示，南桃園的中壢、平鎮、楊梅和龍潭四區，主要是客家人居住地方，客家族群向來有「客家人挺客家人」的傳統，不會分來自哪裡的客家人，而鄭寶清與賴香伶皆為客家人，特別是鄭寶清在客家領域著墨很多且又在地，若脫黨參選對民進黨影響很大。

針對年底選情，邱榮舉引述《TVBS》15至16日最新桃園市長民調，張善政為36%、鄭運鵬25%、鄭寶清10%、賴香伶7%，未決定為23%，強調鄭寶清是爭取桃園市長提名人選中條件最好的一位，他就類似許信良當年不畏懼國民黨堅持參選桃園縣長，會有民主示範。邱也坦言，想選贏桃園市長光靠客家人還是不夠，尤其選民結構閩南人所佔比例最高，以往桃園南北均衡、地方和諧會有閩客輪政，下屆桃園市長由客家人擔任，可促進地方團結。