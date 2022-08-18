PCB廠泰鼎-KY(4927)上半年每股盈餘為4.08元，為歷年同期新高，累計前7月合併營收為89.69億元，年增9.61%，受到客戶調庫存影響，泰鼎-KY表示，保守看待本季營運，由於股價跌深，今天早盤股價逆勢漲停。
泰鼎-KY今年第2季合併營收約39.71億元，年增13.7%，營業毛利約為8.96億元，年增34.3%，營業淨利約4.02億元，年增33.2%，歸屬於母公司業主稅後盈餘約3.61億元，年增23.9%，單季每股盈餘1.9元。
泰鼎-KY今年上半年合併營收約81.16億元，年增20.2%，營業毛利約為17.51億元，年增36.4%，營業淨利約為8.14億元，年增61.2%，歸屬於母公司業主之本期淨利約為7.75億元，年增73.9%，每股盈餘4.08元，創歷年同期新高。
通膨升息衝擊終端消費，電子產業普遍面臨高庫存待去化，第3季旺季不旺，泰鼎-KY今年7月合併營收降至8.53億元，年減40.31%，累計前7月合併營收為89.69億元，年增9.61%。
泰鼎-KY表示，受客戶積極庫存調整影響，本季營運保守看待，不過預期營運有望落底，原擴產計畫維持不變。
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