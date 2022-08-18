為維持居住品質，社區管委會訂公告，一名男外送員表示，外送餐點到某社區大樓，發現電梯內一張公告寫著，希望住戶下樓倒垃圾要穿得體，但下句卻說「請務必不要穿內褲，以免妨害觀瞻」，他瞬間笑出來，網友看到也笑說，所以社區住戶平常都穿怎樣倒垃圾？歡迎光臨天體社區」。

原PO今（18）日於臉書社團《外送員奇聞怪事》指出，近日送外送時，在某社區大樓電梯內發現一紙公告，其中一注意事項為，因有住戶提議，提醒住戶下樓倒垃圾時，要穿著衣服且得體，下句卻寫著「請務必不要穿內褲，以免妨害觀瞻」，令原PO看了秒笑噴，將其拍下來PO上網。

社區電梯內公告，令不少網友笑翻。（圖／翻攝自外送員奇聞怪事）

圖文曝光後，隨即引發網友熱議，「我就問這個社區在哪？」、「歡迎光臨天體社區」、「以後出門不能穿內褲了」、「好新潮的社區」、「好了啦！搬家了」、「還有空房要出租嗎？」、「是覺得會影響房價，所以管委會全票通過嗎？」、「所以平常住戶到底穿怎樣倒垃圾？多不得體？」

留言中也有人說，「應該是要寫不要『只』穿內褲吧」、「論少打一個字的差別」、「超鬧！差一個字差很多欸！管委會有校對過嗎」。