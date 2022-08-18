高峰會結束後，專家來賓參觀弘光無人機訓練中心。（弘光科大提供）

無人機未來技術與應用論壇，專家發表國內無人機發展相關議題。（弘光科大提供）

IEEE未來科技高峰會為美國的年度科技盛會，今年度IEEE官方特別授權弘光科技大學，台灣無人機育才發展協會、台灣發展研究院共同辦理「2022 IEEE未來科技高峰會─無人機未來技術與應用論壇」，這星期在弘光科大舉辦，邀請產官學等專業人士發表國內無人機發展相關議題，促進無人機產業發展。

弘光科大副校長張聰民表示，過去無人機操作沒有門檻，因應台灣法規越來越嚴謹，學校成立無人機訓練中心，並在智慧科技應用系開設相關課程，培育此領域人才，透過這次高峰論壇進行經驗交流，讓各界了解台灣無人機發展現況，促進產業技術交流。

論壇採實體、線上舉辦，同步與美國進行連線，主軸以「國內無人機技術及無人機飛手發展方向願景」為題。經緯航太科技董事長羅正方主講「台灣無人機戰略發展之契機」，他提到，目前還在持續的烏俄戰爭中，無人機扮演靈活戰術角色，尤其開戰以來，原本被認為缺乏空中優勢的烏克蘭，卻善用無人機創造優勢。

羅正方指出，烏克蘭用中國大江生產的無人機，卻暴露自己的位置，安全性要考慮到。尤其全球高階晶片9成皆在台灣製作，雖目前中國軍事無人機比台灣多；但台灣只要能動起來，無人機數量便能超過對岸。現今台海危機，共軍不停的擾台，台灣一定要有自己的產線，平時更要儲備相關人才，未來才能運用無人機進行對抗。

藏識科技有限公司副總李錦昌則以「無人機結合GIS(地理資訊系統)打造虛實整合」為題，講述無人機與GIS是絕佳的動態雙人組，可以做虛實整合執行任務，從AR、自適性最佳化空中路徑、視覺避碰、精準投擲等面向闡述，尤其GIS技術已經能從2D升級到3D，皆能提高無人機效益。

國家實驗研究院國家高速網路與計算中心研究員林錫慶，以「無人機協助平台的構想與應用情境的想定」為題，說明如何運用網路、資料分布服務傳輸等技術。

「拿到證照後才是一個開始，要多學習。」卓恩基地台灣無人機飛手網路社群創辦人黃政傑，從飛手角度出發，以「透過無人機3D建模應用」為題，談論無人機如何改變建築工程產業。黃政傑指出，3D建模應用在工程上，可以減少成本、提升工程效率、保障人員安全，在測量上能更精準，尤其以無人機進行高危險風險勘查，更能提高安全保障，但是他強調，飛手要持續提升自我能力，要懂得數據處理軟體，才能幫各產業優化。

工業技術研究院資通所無人機團隊經理梁菁珊，以「無人機5G應用」演講。她指出，無人機除了在軍用上應用，在商業上也運用的很廣。她舉例，在水庫、橋梁、交通監測的巡檢，尤其在橋樑檢測上，全世界皆在運用，用在偏遠郊區很方便，設定好路徑後，便能自動操作取代飛手。她也提到，現在競技無人機正在興起，像是新興的運動，目前各國都在籌組聯盟。

國家實驗研究院專案研究員鐘文徽，闡述「低軌衛星於無人載具上之通訊應用概述」。她表示，低軌衛星的使用，雖然還在起步，卻能滿足地面網路上的缺口，在偏遠、地區環境複雜、低經濟效益區域，沒有架設網路區域，或是無人機移動無法連上網路，皆能透過低軌衛星發射訊號進行應用。無人載具使用低軌衛星，通訊能更穩定、資料回傳也更快，還可以擺脫複雜電磁環境的干擾，而且服務範圍大幅擴大。