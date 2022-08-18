因林智堅台大國發所論文抄襲案爭議頻傳的國安局長、台大國發所兼任教授陳明通，先傳出請辭台大兼任教授一職。據了解，陳明通是以台海情勢緊張，身在國安單位公事繁忙等理由退回聘書，並非請辭。台大也證實，陳明通非辭職，而是本學年度不再應聘兼課。對此，台大政治系副教授彭錦鵬認為，陳明通的學生論文抄襲影響台大學術聲譽，不當台大教授能讓他爭議減少。

政大新聞系教授馮建三則表示，任何政務官有負面形象，對政府都有影響。「論文門」事件除了新竹市前市長林智堅棄選桃園，接著指導教授陳明通也離開台大教職，兩人先後知所取捨，但能替蔡政府止血嗎？陳明通近一個月的聲量又如何？又有什麼關鍵字與「陳明通」並存？

陳明通聲量高點都有關論文案 學者：影響台大學術聲譽

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/17～2022/08/15）統計，陳明通因為論文門事件，聲量在近一個月來歷經三波高點。聲量第一高點出現在7月31日，共58,663筆討論。林智堅碩士論文指導教授陳明通當天再次發出近2000字的聲明，強調是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。他認為，重點是林智堅、余正煌兩人的論文問題意識、研究對象與結論都不同，而且是各有研究發現與價值的。

而聲量第二高點出現在8月9日，共33,129筆討論。台大表示，收到陳明通涉學術倫理責任相關檢舉，將依照程序調查。對此，陳明通回應，如果台大針對他啟動學倫調查，他會完整說明。陳明通也進一步指出，台海緊張目前捍衛國家安全是第一要務。

另一個聲量高峰出現在7月23日，共15,965筆討論。陳明通首度為林智堅論文抄襲發出聲明稿。4400多字的聲明稿強調，余正煌使用的問卷資料由林智堅與其團隊原創，兩人即便使用同樣統計模型，但研究對象、問題意識都不同，毫無抄襲問題，此番言論引起網友熱議。

陳明通前兩次聲量高峰都是發聲明為林智堅論文解套，最近一次聲量高點則是因為台大表示林智堅論文涉抄襲，並將啟動學倫調查，陳明通則表示若台大對他啟動調查將進行說明，並強調台海緊張國安為重。對此，台大政治系副教授彭錦鵬認為，適逢美國眾議院長裴洛西訪台前後，身為國安局長的陳明通卻在台海緊張之際，替自己的學生辯護，帶給民眾不好的觀感。若陳明通請辭國安局長，也只是亡羊補牢。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

陳明通近三日關鍵字 「楊玲宜、代筆、施壓、共犯、下台」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/13～2022/08/15）分析，陳明通近三日關鍵字除了抄襲風波之外，包括「楊玲宜、助理代寫、施壓、共犯、進退」等都包含在內。隨著林智堅棄選桃園市長，但「論文門」後續，又有兩位資深媒體人爆料，林智堅的論文是當時助理楊玲宜代筆，至於陳明通則被質疑是論文抄襲案共犯。此外，資深媒體人黃揚明也爆料，陳明通在論文案爆發後對余正煌施壓，要求余正煌別對外發言。另外也有民進黨立委私下表示，陳明通也該自行請辭國安局長，不要留著戰場未清除，讓國民黨不斷殺球，「陳明通該知所進退」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

陳明通負面聲量高達46% 內閣團隊中第一名

根據網路溫度計《蘇揆內閣口碑排名》，近三個月網路聲量最高的蘇揆內閣是國安局長陳明通。他因為論文案近期聲量飆漲，躍升至內閣團隊中的第二名，但負面聲量卻高達46%。陳明通也是內閣團隊中負面聲量最高的官員。對此，台大政治系副教授彭錦鵬認為，陳明通不僅影響年底選舉，還帶給蔡政府的威信非常大傷害。

image source：蘇揆內閣口碑排名(分析區間：2022/05/18~2022/08/15）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月18日至2022年08月15日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳明通』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。