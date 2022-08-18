被封為一代「玉女掌門人」的周慧敏，今年雖然已經54歲，但凍齡外貌依舊，她與倪震結婚19年，曾一度傳出婚變，夫妻倆都選擇相信對方，甜蜜婚姻依舊。給人溫柔形象的周慧敏，最近難得曬出自己朋友家愛貓的合影，可見她穿上透膚黑絲襪，難得露出絕對領域，她文中更提到貓咪都用「他」來表示，並非寫錯字，「這是我習慣去形容我視為家人的動物」。

周慧敏過去和倪匡兒子倪震分合多年，2009年戀情開花結果結婚，在結婚前倪震還被直擊和短髮大眼美女逛街，身邊不見周慧敏，讓人不禁聯想起他和周慧敏交往前曾和女大生傳緋聞，導致他和周慧敏一度分手，未料，一星期後不僅宣布復合還閃婚，婚後倪震仍傳出緋聞，但2人還是一路攜手走過風風雨雨。

周慧敏露出絕對領域。（圖／翻攝自周慧敏 Vivian Chow臉書）

今(18日)凌晨，周慧敏分享近況，她稱自己一直掛念朋友的一對貓咪，這幾天抽空和老公倪震一起去探望它們，「貓貓好乖，好有性，喜歡人，喜歡給人抱抱，兩貓感情很好，平常大部分時間都是依偎在一起，形影不離。即使他們年紀大了身體虛弱了，仍然讓我們看到滿滿的生命力，加油貓貓」，而照片中可見周慧敏素顏躺在貓貓身邊，白皙的臉蛋相當受到矚目。

周慧敏素顏躺在貓咪旁邊。（圖／翻攝自周慧敏 Vivian Chow臉書）

周慧敏話鋒一轉，說：「再次澄清我沒有寫錯『他』字，這是我習慣去形容我視為家人的動物的」，可見女神愛貓如癡，十分重視毛小孩，粉絲回應：「我也是都說我們家寶貝是『她們』」、「我沒選錯偶像」、「斜槓當愛貓保姆」、「好有鄰家女孩的感覺」。