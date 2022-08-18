Target法說會中表示庫存最大去化壓力時點已過，但相對歷史水準仍偏高之庫存水位，對後續幾個季度之獲利結構恐仍略有承壓。Target釋出的展望，法人認為對台成衣廠訂單動能恐造成衝擊，對聚陽(1477)之影響將高於儒鴻(1476)。早盤聚陽、儒鴻股價雙雙跌破5日線。

法人指出，Target占聚陽2021年營收占比23%，預估2022年來自Target營收可望呈個位數至低雙位數增長；儒鴻過往Target營收占比約介於6%至8%之間，因上半年通路客戶占比已下降至28%，研判儒鴻上半年Target營收占比小於6%至8%區間。

本次法說會中，Targe仍看好美國消費者之消費動能，然在花費預算內仍有商品移轉之跡象，就服飾類別而言，將減少居家服飾之訂單轉往時尚類服飾建立庫存，出貨Target的台灣供應鏈以聚陽及儒鴻為主。而依Target法說會之內容研判，對聚陽之時尚類服飾訂單仍可望有較佳動能，惟居家類減少及時尚類增加間之幅度，恐仍需觀察，整體而言，下半年來自 Target訂單動能仍將呈趨緩態勢。

除了Target之外，日前儒鴻法說提及，今年LULU和NIKE的下單量在4Q不會有年成長，但儒鴻有增加新客戶，以致營收仍能看到成長動能。

此外，由於反全球化造成供應鏈秩序失靈，在紡織業方面也看到急單增加，業者表示，3Q開始就有急單，量多少就看看品牌廠存貨消化情況。由於客人縮短採購可能食髓知味，以後就改不過來了。對代工廠而言，大單做習慣了會很辛苦，而過去採少量多樣生產方式者，相對會比較輕鬆。