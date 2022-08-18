縱橫演藝圈30多年的女星苗可麗，當年以歌手身分出道的她，之後無論在綜藝主持還是戲劇圈發展，表現都相當亮眼，鮮明的個人風格相當受到觀眾喜愛，個性直率嗆辣的她，私下個性其實相當溫暖親民，不時會在社群分享生活點滴，昨天她發文，透露搭高鐵特地換到四周沒人的座位，就怕影響他人與防疫，不料身旁突然湧進3個乘客，得知原因後讓她不禁苦笑了。

苗可麗昨天(8/17)在臉書發文，透露日前搭高鐵，考量到疫情，會希望旁邊座位沒人，於是她事先特地請售票人員幫她更換位子，詢問確認：「旁邊沒人吧？」，售票人員確認沒人，但也表示沒有辦法確認搭車時旁邊沒人。

苗可麗聞言後，就帶著愉快的心情上車了，之所以希望身旁座位沒人，一來為了防疫，二來她想在車上吃個午餐，「坐好後我優雅的拿出我的午餐，決定沿途慢慢享用，孰不知…當車子發動時，突然有三個人走到我旁邊」。

正當苗可麗疑惑，說好沒人怎麼會突然來3個人，觀察了一下，發現這3名乘客研究著他們的車票，結論是應該坐錯的班次，「他們看著車票…然後…決定坐下來，所以我的旁邊突然多了三個人」，這3名乘客坐定後拿下口罩，開始吃起午餐，苗可麗則是悠悠把午餐收起來，沿途都把口罩戴緊緊，不禁苦笑：「吸引力法則真的太有趣了，或許我該開心，因為我顯化的能力越來越強了」。