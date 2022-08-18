隨著科技的進步，越來越多帥哥、美女靠著手機APP讓自己「一秒進化」，但若是遇到系統出問題，或是沒有設定好的情況，就很容易原形畢露。一名大陸女直播主，日前開啟直播節目時忘記開美顏功能，發現後才立刻按下，而這驚人的前後對比也令網友全嚇傻。

大陸一名帳號為「一只秋秋」的女直播主，日前一如往常的開啟直播節目與粉絲們互動，只見她剪了一個韓系空氣瀏海，長相甜美、可愛，戴著俏皮的獸耳髮飾，開心地對著鏡頭又唱又跳，途中還有粉絲要求她跳舞，她則嬌羞回應「我不會跳別的」，但沒想到此時的美顏功能突然失靈，使鏡頭前的美麗女子瞬間從「正妹變成大媽」，她看到後也被鏡頭裡的自己給嚇了一跳，隨後表示「忘記開美顏了」並不慌不忙的通知觀看直播的網友「開一會，開一會」，接著畫面中的女子又從「大媽變成正妹」，而這30秒驚人的變化過程，讓現場觀看的網友看了直呼不可思議。

部分網友看完後認為，這名正妹直播主是故意開啟老年特效製造反差效果來吸引注意；但大部分的網友都忍不住留言「媽呀！嚇死我了」、「這影片太驚悚了」、「我再也不相信網路正妹了」、「根本換了個頭」、「亞洲四大邪術」、「這聲音還有臉跟手的紋路也對不起來」、「我到底看了什麼」意外引發熱烈討論。