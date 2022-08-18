消息面：

1.聯準會（Fed）發布7月26日、27日貨幣政策會議紀要，內容指出聯準會決策官員在7月底開會時幾乎沒有看到證據顯示美國通膨壓力正在緩解，並認為通膨退散的時間可能比預期更久，央行將繼續進行激進的升息行動直到能抑制住通膨。聯準會主席鮑爾在7月會後就曾明白表示央行將繼續升息。不過在這份會議紀要中，聯準會坦承經濟增長面臨下行風險，也暗示可能很快就會放緩緊縮步伐。該會議紀要寫道：隨著貨幣政策立場進一步收緊，在某個時候放慢升息步伐，同時評估累積的政策調整對經濟活動與通膨造成的影響，決策官員認為這可能成為合適之舉。該央行並重申升息步伐和政策緊縮的程度將取決於經濟數據。

2.美國商務部公布，受汽油價格下跌影響，7月零售銷售額與6月持平，較6月的月增0.8%放緩，亦低於市場預期的月增0.1%。與去年同期相比，7月零售銷售額年增10.3%，高於6月的年增8.5%。因汽油價格大跌，7月汽油零售銷售額下滑1.8%。汽車與車用零件零售銷售額亦大減1.6%，也是整體零售額不如預期的主要原因之一。排除波動較高的石油與汽車等項目，7月核心零售銷售額月增0.7%，與6月份的增幅相同。數據亦顯示美國的消費者支出在第三季初似乎有所回溫。

3.經濟步入衰退的擔憂，以及聯準會升息路徑的不確定性持續存在，美國10年期指標公債殖利率尾盤漲約7個基點，升至2.9%，盤中一度大漲11.09個基點，報2.915%。對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率一度漲11.33個基點，報3.3706%，創下6月16日以來新高。

4.周三紐約期油收漲1.58美元或1.83%，為每桶88.11美元，盤中一度大漲3.04%，為每桶89.16美元。布蘭特期油收漲1.31美元或1.42%，為每桶93.65美元，盤中一度漲2.32%，為94.48美元。根據美國能源情報署（EIA）公布的數據，因出口需求強勁，上周美國原油庫存大減705.6萬桶，市場預期為增加80萬桶。上周美國原油出口達500萬桶/日，創下新高記錄。其他供需消息方面，石油輸出國組織（OPEC）新任秘書長Haitham al-Ghais表示，今年全球石油市場極可能面臨供應短缺，因需求仍然強韌，而閒置產能正在萎縮。高盛認為短期內伊朗重拾核協議的機會不大，即使達成協議，額外來自於伊朗的石油供應要到明年才會流入市場。

5.受美元走升打擊，周三紐約期金收跌13美元或0.7%，為每盎司1776.7美元。在金市收盤之後，聯準會發布的7月會議記錄釋出些許「鴿味」，美元應聲回落，帶動金價電子盤反彈走高。其他貴金屬方面，周三9月白銀收跌0.36美元，每盎司19.73美元。10月白金跌12美元，收在每盎司919.30美元。9月鈀金跌12.30美元，為每盎司2136.70美元。