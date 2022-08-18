歐洲股市周三收跌。英國通膨上升高於預期，讓市場再次關注收緊政策，債券殖利率也上揚；此外歐元區第二季經濟表現也略遜於預期。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌4.04點或0.91%，為439.03點，為近一個月最大跌幅，並且結束了此前連5個交易日上漲的走勢。零售股也大跌2.6%。

英國七月的消費者物價通膨來到10.1%，略高於預期的9.8%，並為1982年2月以來最高水準。英國股市小跌0.3%。

Equiti資本首席總體經濟學家Stuart Cole說，市場正將英國的經驗視為歐盟未來的預兆。

在通膨資料公布後，歐元區債券殖利率明顯揚升。同時投資人也將注意力轉向歐元區第二季經濟成長數據，表現略低於預期，但依然強勁；就業人數則再度上升。

德國經濟動脈萊茵河水位下降，一艘船的引擎失效，導致部分航道關閉，20艘船被堵在水道上。

德國股市跌2.0%，領跌其它歐洲夥伴股市。凱投的歐洲經濟學家Andrew Kenningham說，萊茵河出現麻煩，儘管這與天然氣或半導體短缺相比，是一個較小的問題，但如果這問題延續到12月，將拖累經濟成長。

在個別股票方面，德國天然氣進口商Uniper跌12.1%，報6.8歐元。由於俄羅斯降低天然氣供應，該公司公布上半年淨虧損123億歐元(約125億美元)。

藥廠賽諾菲(Sanofi)跌5.7%，報81.7歐元。在第二輪試驗失敗之後，該法國公司停止了對抗乳腺癌藥物的工作；該治療法被視為對乳腺癌有強大商業潛力。

在公布上半年淨利增加4%之後，瑞士最大壽險公司瑞士人壽(Swiss Life)升0.3%，報525瑞士法朗。

丹麥啤酒商Carlsberg升3.9%，報996.8丹麥克朗。該公司稱，並沒有看到生活成本的上升有對啤酒銷售產生衝擊。