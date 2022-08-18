農曆7月期間，民眾不免有可能較易出現幻聽幻覺的疑惑，由於思覺失調症患者的病識感普遍較低、未能按時服藥，易出現類似中邪的現象。台灣精神醫學會公布一份「疑似精神病前期簡易自填量表」，共有15個問題，一分鐘就可檢測自身是否有思覺失調症前驅症狀。

國內約有14萬名思覺失調症患者，但其中6成病友服藥不規律。台灣精神醫學會也提醒15個思覺失調症前驅症狀，鼓勵民眾及早發現大腦有無異常，把握最初的5年黃金治療期，積極就醫。

思覺失調症是思考和知覺功能失調的精神疾病，國內盛行率約0.6％，約有14萬名患者。台灣精神醫學會表示，中斷藥物是最常見的復發原因。台灣精神醫學會秘書長陳亮妤指出，思覺失調症每一次發病都會對大腦造成不可逆的損傷，應把握發病後5年黃金治療期。

圖/ 台灣精神醫學會提供

早期診斷也是治療思覺失調症的關鍵。台灣精神醫學會公布臨床指引，民眾可以透過簡易量表自我評估，15項問題中如果有8項或超過回答「是」，或是3題以上回答「是」且包含第1、2、15任一題，可能是思覺失調症的警訊，應盡速找精神科醫師評估，避免延遲就醫。