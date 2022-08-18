一名女網友表示，趁爸媽不在家進主臥室洗澡，隨後就全裸站在鏡子前吹頭髮，沒想到下秒卻看到爸爸出現在房間裡，讓她當場傻眼，崩潰直呼「我活了22年竟然就這樣被爸爸看光光了！」不少網友看則勸說，不管家人之間感情再好，長大以後在家還是要記得穿好衣服，要不然真的很尷尬。

一名女網友近日在Dcard上發文說，家中的衛浴在爸媽睡的主臥室裡，而她的房間沒有廁所，因此平常都得去爸媽房間洗澡，某天她趁著爸媽出門祭拜祖先的時候，偷跑進去洗澡，洗完以後就直接光溜溜的站在鏡子前吹頭髮，沒想到突然瞄到鏡子中有另一個人影，仔細一看竟然是自己的爸爸。

女網友表示，當下她真的尷尬到她想找洞鑽，而爸爸應該也是尬到不行，只能則裝做若無其事，假裝自己是要拿東西，就這樣默默地離開房間。事後，原PO崩潰直呼說，明明就沒有聽到開門聲啊！爸媽到底是何時回來的？沒想到活了22年的自己，竟然就這樣一絲不掛的親爸看光了。

貼文引起網友熱議，不少苦主曾發生過類似的事情，直呼當下真的是尷尬到最高點，只能說和家人同住的話，最好還是都要圍浴巾或者是披衣服在身上。「我之前也是這樣，但我爸比我還驚恐」、「我有一次也是洗完澡裸體出來結果我爸剛好從外面開門回家，他就丟了一句：我有買肉圓跟湯當午餐，把衣服穿好再出來」、「說明了在家還是不是裸體比較好，洗澡完還是穿一下衣服」。

不過，也有網友表示，爸媽早在你還小的時候就把你看光光了，所以真的不用想太多啦！「爸爸表示：小時候都看過了」、「你1歲到3歲的時候，他應該全都看過了」。