受疫情影響，全球晶片供應短缺已持續近兩年，但近來半導體產業雜音不斷，英國金融時報 （Financial Times）撰文警告，半導體行業因需求下降和庫存過剩，近期突然面臨低迷情況，這種產業迅速轉變的狀況前所未見。更點出儘管美國政府已通過晶片法案，但美國晶片製造商包括英特爾和美光仍將削減數十億美元的資本支出，而這是一大警訊。

報導指出，全球半導體業突然從繁榮走向蕭條，對於一個頻繁出現週期性衰退的行業來說，這個問題也難以進行簡單的分析，研究人員難以預測後續將如何發展。

值得注意的是，在許多汽車和工業市場的製造商仍缺乏可靠的晶片供應之際，個人電腦（PC）和其他設備突然出現供過於求，這也迫使美國最大晶片製造商包括英特爾和美光等，削減了數十億美元的計劃資本支出。此時美國剛通過一項期待已久的晶片法案，以補貼大幅增加國內晶片製造能力。

VLSI Research資深首席執行官Dan Hutcheson自1980年代以來一直在分析晶片週期，他表示，這種產業迅速轉變的狀況前所未有。

至於衰退的原因，則與今年年初以來晶片供應鏈中的庫存迅速增加有關。VLSIResearch數據顯示，全球庫存水平在6月份攀升至1.4個月，7月份再增加至1.7個月。

報導提到，美國並不是唯一面臨半導體業危機的國家，全球最大代工廠台積電預計庫存調整將持續到2023年底。大陸半導體廠中芯國際則表示，智慧手機和其他消費電子產品的需求已經放緩，有幾家製造商已完全取消晶片訂單。