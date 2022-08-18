台中市一名已婚的女子外遇，與另名男子在KTV包廂內玩超開，任憑對方觸摸自己的胸部與私密處，其丈夫不甘被戴綠帽，憤而將2人告上法院求償。案經上訴，台中高分院維持原判，認2人須連帶賠償15萬元定讞。

判決書指出，男子主張與妻子自2011年間結婚，育有2名子女，但另名男子阿郎（化名）明知他妻子已婚，仍與對方獨自前往台中一處KTV唱歌幽會，期間數度觸摸他妻子的胸部與下體，導致他與妻子的關係每況愈下，為此承受巨大精神壓力染上憂鬱症，故依法向2人要求連帶給付60萬元。

對此，阿郎辯稱與人妻僅是普通朋友關係，僅是因業務需求而以通訊軟體聯絡，且他從2020年8月間就沒與人妻通訊，人夫所指的觸摸胸部也非事實，認為求償金額過高等語。

一審台中地院審結，判阿郎須與人妻連帶賠償15萬元，案經上訴，台中高分院重新勘驗證據，認為阿郎與人妻的關係已經如情侶般親密，明顯逾越一般異性朋友的交往分際，故判定原審無違誤，駁回上訴，全案定讞。