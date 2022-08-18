基本上來說，日本職員薪水都不會有什麼變動，可說數10年如1日。不過，愈來愈多日本大企業正在幫員工調漲薪資，一來可穩定軍心避免人才流失，再來也可響應政府加薪政策，可謂一舉兩得。

其實，加薪並不是日企解決人手不夠最佳方式，相反地，想辦法把公司加速變成數位化才是。日本是全球高齡化問題最嚴重的國家之一，預估至2030年，勞動人口將減少12%到6千萬左右。

然而並不是每個產業，都可用機器或電腦來代替人力，因此也想著用較高的工資來吸引人才，其中，以非金融機構的產業加薪最積極。路透社調查，目前有44%受訪者願意調高薪資或起薪。相較2017年時，只有25%左右會加薪。

為了確保有足夠勞動力，只有盡力爭取新進員工以及延遲老員工退休時間的日本企也，有高達75%希望中央政府再推出另輪財政激勵政策，好讓自己財務上有實質奧援。

對相當排外的日本社會來說，有些公司行號甚至還打出工作移民口號，希望能找到適合的外籍勞工。路透社這份調查中，有19%日企表示，正在尋找非本地員工，而在2017年時，只有13%會用外國人。

對於本財年剩下的時間，這些受訪日商中，最擔心還是新冠病毒會影響經濟成長。日本公共電視NHK報導，當地上周已是連3周的確診數都是全球最多。同時在最近，日本平均每周都有千位左右疫歿者，是僅次美國、巴西以及義大利，全世界第4多的國家。