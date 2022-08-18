生活的道路上，每一個人都有各自不同的生活方式，命理專欄《旺好運》就指出，水瓶座、摩羯座、金牛座喜歡佛系過生活，總是一副與世無爭的樣子，不喜歡與他人爭奪東西，或插手管任何事情，只想好好過好自己的生活。

第三名：水瓶座

水瓶座最討厭與人爭奪東西，總是成全別人，因為他們內心其實非常善良，而且也懂得世界的運作模式，對他們來說，是你的就是你的，不是你的永遠都不是你的，鬥爭對他們來說毫無意義。

第二名：摩羯座

摩羯座既低調又沉穩，根本不在乎自己之外的事情，面對其他事情也總是小心翼翼，因此很難與他人起爭執，除非有人要爭奪他們的東西，才會有所行動，不僅有自信能把東西搶回來，還會尋找機會加以反擊。

第一名：金牛座

金牛座懶惰，自我防備心也比較強烈，因此他們不太會去插手或參與和自己無關的事情，更喜歡平淡簡單的過生活，但也有一種說法是，因為他們沒有十足的信心跟別人比個高下，不如把自己的生活顧好就好。