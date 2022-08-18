生活的道路上，每一個人都有各自不同的生活方式，命理專欄《旺好運》就指出，水瓶座、摩羯座、金牛座喜歡佛系過生活，總是一副與世無爭的樣子，不喜歡與他人爭奪東西，或插手管任何事情，只想好好過好自己的生活。
第三名：水瓶座
水瓶座最討厭與人爭奪東西，總是成全別人，因為他們內心其實非常善良，而且也懂得世界的運作模式，對他們來說，是你的就是你的，不是你的永遠都不是你的，鬥爭對他們來說毫無意義。
第二名：摩羯座
摩羯座既低調又沉穩，根本不在乎自己之外的事情，面對其他事情也總是小心翼翼，因此很難與他人起爭執，除非有人要爭奪他們的東西，才會有所行動，不僅有自信能把東西搶回來，還會尋找機會加以反擊。
第一名：金牛座
金牛座懶惰，自我防備心也比較強烈，因此他們不太會去插手或參與和自己無關的事情，更喜歡平淡簡單的過生活，但也有一種說法是，因為他們沒有十足的信心跟別人比個高下，不如把自己的生活顧好就好。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。