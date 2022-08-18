2022年底將至，不少人相當擔心自己在接近年底時的運勢是好是壞，對此，以下就為大家介紹3個星座的朋友，此3星座在年底前的好運將會衝破天際，不僅在生活及職場上都會有幸運之事發生，且會過得相當順遂、開心，而此3星座也將會獲得貴人的幫助，強力的運勢降臨也讓他們能一路旺到年底，大家一起看看有哪些星座上榜吧！

獅子座

獅子座將在職場上或貴人相助。(圖/翻攝自觸mii)

獅子座的大家在職場上的表現一向優秀，然而部分獅子座的朋友在2022的前半年時總覺得運勢不順，不管做什麼都相當綁手綁腳，且成效也不佳，不過到了年中，這些情形卻慢慢的好轉，而到了年底將至的這段時期，獅子座們將會在職場上遇到貴人，有了貴人的幫忙，你們在工作上的表現也能更上一層樓，獲得極高的成就。

射手座

射手座獲得朋友幫助有機會創業。(圖/翻攝自觸mii)

射手座的大家在2022年一整年當中運勢都相當中規中矩，而你們在職場及生活中也並無遇到太大的危機，然而如此平淡無事的日子在近日卻有了翻天的改變，射手座的大家會獲得好友或是貴人的扶持，開創自己的事業道路，極好的創業機會將透過好友和貴人降臨身邊，若是想改變職業道路的射手座可要好好把握機會了。

天蠍座

天蠍座到年底前會諸事順遂。(圖/翻攝自觸mii)

天蠍座的大家過去在職場或生活中或許會感到相當不順，不少天蠍座的大家甚至會覺得自己是不是水逆，然而天蠍座的好運即將降臨，你們將獲得一路順到年底的強力運勢，天蠍座們不僅會事事順遂，且在事業方面也會有極大的進展，讓你們能擺脫過去的陰霾，迎向更光明和幸福的生活。