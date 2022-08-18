美國8月首周(8/5)公布的7月就業數據優異，市場預期9月升息2碼機率來到近7成，若後續公布的8月就業數據不如預期，聯準會將可能偏向放緩升息步調。法人觀察，今年以來(截至8/15)，以非核心消費品、科技股下跌最深，跌幅約17%，跌深股中，又以具備未來產業趨勢者較優，近來美國通膨終於開始趨緩，7月消費者物價指數（CPI）年增幅從6月的9.1%高峰降到8.5%，剔除食物與能源價格的核心CPI年增率則持穩於5.9%，通膨觸頂似乎已有跡可循，有助消除對全球經濟深度衰退的擔憂，先前跌深且趨勢明確的科技股，如新一代支付技術及區塊鏈技術等相關新科技商機，可率先關注。

觀察數位支付指標性公司近期表現，根據資料顯示，Visa在Q2信用卡服務和數據處理持續增加，與2021年同期相比分別增長13%和8%，由於跨境交易量增加，國際交易費用收入皆較2019年增長超過50%；新創支付公司Block的電子支付工具Cash App Q2毛利年增30%，由於年滿13歲即可辦理帳戶，以及新推出的消費找零再投資(Round Ups)功能可選擇投入股票或比特幣等，獲得相當多青少年受眾的青睞，此外，隨之發行的金融簽帳卡Cash Card活躍用戶與青少年使用人數，未來成長性也受矚目。

國泰全球數位支付服務ETF(00909)基金經理人游凱卉認為，目前看來升息有望放緩，聯準會鴿派訊號激勵股市，加上通膨有放緩跡象，使美股四大指數連日來多以漲勢回應，尤其自上次聯準會利率政策會議(7/28)後至今，週線已見連2周收紅，科技股領漲態勢明顯，加上不少指標性支付巨頭及區塊鏈技術公司等，持續有正面消息，讓市場更加期待下半年科技股行情。年底前來看，股市走回景氣步入正軌的基本面指日可待，未來若數位經濟相關資產進一步回升，將帶旺數位經濟及擴大支付商機，故正向看待數位經濟相關生態系及支付公司表現。

展望後市，觀察大宗原物料價格已有出現回落的跡象，美國通膨數字也首見放緩，美股出現轉升勢頭，建議可逐步增持成長及科技類型的投資標的，尤其上半年修正已多的虛擬經濟相關族群及支付生態系，是定期定額或長線分批進場布局可優先關注的標的。