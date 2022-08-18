舞蹈老師KIMIKO（林睿君）不只舞藝精湛，還是保養有術的美魔女，俏麗外型和體態看不出已43歲，不過KIMIKO近日卻有感而發，感嘆有感覺到衰老的速度，「我覺得43歲這一年根本是斷崖式垮掉」，不過網友看到她分享的性感照，則紛紛讚KIMIKO依舊超辣。

KIMIKO昨（17日）在臉書感嘆：「很多人說35歲左右會明顯感覺到衰老的速度，老實說，我覺得43歲這一年根本是斷崖式垮掉」，KIMIKO表示，只要一沒睡好，狀況就很明顯，網友就有感說：「過了40後，覺得老很快」、「過40後，每年各種新發現（老化）」，她也認同表示：「完全」、「真的」，還有人說「45歲的時候，就更恐怖了」，嚇得KIMIKO直呼要認真備戰狀態。

同時，KIMIKO也秀出一張性感撩人的美照，頂著微濕短髮的她擺出魅惑神情，身上穿著深V黑絲運動內衣，不只展現熟女魅力，還有傲人雙峰，性感照火辣爆表，網友紛紛喊：「完全看不出垮掉的感覺」、「你那有『垮掉』很挺呀」、「垮哪裡？？？我就問，已經超級優秀了好嗎？」還釣出KIMIKO回應：「不好說」。

有粉絲則說：「連妳都垮掉，我們該怎麼辦」、「依舊美艷動人，我很喜歡看到你的氣質」，逗得KIMIKO開心不已，並喊話要一起努力，面對粉絲嘴甜誇讚「老師妳逆齡啦，妳只有20歲」，KIMIKO也開心回應：「給妳親8下。」