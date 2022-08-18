把握暑假最後尾聲，關西六福莊推出學生限定「我們這一班 住房專案」，只要出示一張學生證，最多6位好友同行，即可以18,000元起+10％於9月1日至9月30日間入住，再加碼贈送專車定點來回接駁服務，可選擇台北捷運永寧站、板橋車站、南港車站、桃園高鐵站、新竹高鐵站等地點

六福莊「我們這一班 住房專案」，在肯亞藍天客房內狂嗨一整晚外，還有翌日美味早餐、六福村主題遊樂園2日無限暢玩手環、2小時聲林派對車、獅子王紀念照等。六福村主題遊樂園是全台民眾的青春記憶，跟朋友們搭乘「火山歷險」小船，從3層樓高俯衝而下被浪打溼全身，在「急流泛舟」上肩並肩坐著，一起尖叫躲避水花等，入住日若逢六福水樂園開放，入園手環升級為六福村水陸聯票，從超冰6°C低溫的「冰凍滑道」一衝而下體驗瞬涼刺激感，以及超刺激飛天梭立體滑道「海神飛艇」、造型像滑板運動的Ｕ型池「天旋地轉」、俯衝直下「急速飛魚」及UFO造型的「大漩渦」等水上設施，刺激腎上腺素狂飆。

只有跟朋友在一起，才能放下矜持，大聲笑鬧。選擇「我們這一班 住房專案」，關西六福莊特別提供2小時「聲林派對」多媒體娛樂車，和朋友們放肆聊天唱歌，盡情喊到喉嚨燒聲，最後再到「獅子王遊戲間」，擺出各種搞笑或帥氣姿勢，一起留下精采有趣的紀念照，每年聚會都能再拿出來細細回味。