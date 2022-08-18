女神主播楊智捷，2016年結婚後為拚生子進行試管療程，打了上百針終於懷孕，並於7月早產生下一對龍鳳胎，不時會於社群平台分享育兒生活的她，近來透露寶寶打完疫苗後一直哭鬧，導致老公情緒失控「叫寶寶閉嘴」，讓她不捨表示：「人真的不能累到極限」。

楊智捷表示龍鳳胎日前打完B肝疫苗後，一直躁動哭鬧沒有停歇，讓身為新手爸媽的夫妻倆忙翻天，尤其老公從凌晨12點到4點被寶寶「音波攻擊」，未料自己睡得太沉沒有聽到哭聲，直到快4點才起床接手餵奶，坦言感到相當愧疚，後來聽到丈夫告解由於情緒失控，一度對寶寶怒喊「閉嘴」，待情緒平復後為此感到抱歉，讓她聽了心疼表示：「人真的不能累到極限」。

雖然身為新手爸媽經驗不足，不過楊智捷慶幸表示：「晚生有個好處，就是朋友圈有好多前輩的經驗分享，好感謝大家」，對此，網友紛紛留言：「建議分房睡，真的累了可以換手，這樣才不會二個人都累到」、「我們以前也這樣！現在是最累的時候」、「處理小Baby還是先去買附耳塞，別太小看他們立體共振的小小肺活量」、「辛苦了，看到小孩的成長一切都值得」。

楊智捷表示龍鳳胎打完疫苗哭鬧不停，讓一打二的老公情緒失控怒喊寶寶。(楊智捷 Gingera臉書)

楊智捷因為懷有雙胞胎，加上是完全性前置胎盤的高危險妊娠的產婦，養胎之路可說是相當艱辛，更因為早產只能隔著保溫箱看著渾身插滿管子的龍鳳胎，讓夫妻倆相當難熬，好在一路關卡全都一一挺過，讓她開心表示：「每一場勝仗都讓媽媽歡欣鼓舞好久」。