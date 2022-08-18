美媒引述3名消息人士說法報導，特斯拉法律部門的負責人David Searle已經離職，而他先前曾針對執行長馬斯克（Elon Musk）重要左右手Omead Afshar發動內部調查，因為他涉嫌採購一款難以獲得的特殊玻璃給馬斯克私人使用。

先前已經有數名員工因此離開特斯拉，原先外界預期Omead Afshar可能面臨同樣的結局，沒想到竟是先傳出David Searle走人的消息。不過特斯拉在官方推特澄清此事，強調David Searle還在特斯拉任職，但沒有說明職位是否更動。

Omead Afshar已經在特斯拉執行長辦公室任職5年，而David Searle則是去年才加入特斯拉，此外，Omead Afshar是特斯拉德州超級工廠的最大負責人，並經常擔任馬斯克的傳聲筒。

前特斯拉工廠營運負責人Julian Cantu就曾說明Omead Afshar的影響力，「如我沒有得到他的批准，你什麼都不能做。」

特斯拉高階主管疑似利用公款幫馬斯克買私人物品的狀況，遭到David Searle為首的法律部門調查，而特斯拉會先行進行內部調查的原因在於，如果此事浮上檯面，公司可能遭到美國國稅局調查，甚至遭到股東提告。