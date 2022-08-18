對比聯徵中心與不動產資訊平台資料顯示，三十而立購屋10年間變化甚大，30~40歲族群今年第一季購屋總價為1112~1153萬元，比起2011年第一季總價分別多出386~416萬元，30歲世代的購屋人為了因應高房價，多透過長年期的房貸因應，因此，統計今年第一季國人平均房貸期數達289個月，比起10年前房貸年限也就多了5年多的時間。

據聯徵中心資料顯示，10年前國人30~35與35~40歲的購屋人，平均購買總價697萬元與767.5萬元的房屋，房貸金額約落在515萬與560萬元，不過經過兩波房地產大漲，今年第一季國人30~35與35~40歲的購屋人，購置房屋總價都衝破一千萬元，分別購屋平均價格為1112.7萬與1153.6萬元，比起10年前總價多出386~416萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，10年前20年期房貸是主流，現在30年期的房貸才是主流，雖然這幾年經濟成長，國人所得也緩步增加，但一定比不上房價上漲的速度，部分購屋人可能有父母幫忙支付一些頭款，但大多數的購屋人多透過拉長還款年期方式，降低每月的房貸壓力，10年前可能還沒有甚麼人申請30年期的房貸，現在則已經是相當普遍。

據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季全國新增平均房貸期數，已經拉長到289期，平均房貸年期超過24年，創下統計以來的新高，相較10年前的226期，足足增加了63個月，也就是房貸族10年來為了降低房貸負擔，房貸多揹5年多的時間。

曾敬德指出，每個世代都有自己不同的難題，政府為了降低民眾的居住負擔，也提出社宅、拉高租金補帖等政策，同時也祭出政策打壓投機行為，不過高房價問題仍難解，民眾購屋時應該留意未來利率還是有一些往上調的空間，避免將財務槓桿用到極致。