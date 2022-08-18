為減輕家長育兒經濟負擔，合行政策推動各部會與其所屬機關、各地方政府及大專校院辦理員工子女非營利幼兒園，其中大專校院辦理的員工子女非營利幼兒園，在中央與地方共同努力下，截至110學年度，全國已設立4園，111學年度預計再增加9園。

自8月1日起，就讀非營利幼兒園需繳交費用再降低，每人每月繳費不超過2000元，第2名子女每人每月繳費不超過1000元，第3名以上子女、低收入戶及中低收入戶家庭的子女免繳費用；至於扣除家長自行繳交費用外，其營運成本所需的差額則由行政院支應。

教育部表示，大專校院辦理員工子女非營利幼兒園既可優先照顧其員工子女，有餘額則對外優先招收需要協助幼兒，提供員工子女及社區居民子女價格合理、品質有保障的教保服務，減輕家長經濟負擔，亦實踐社會責任。

而大專校院有豐富的校園環境資源可分享給幼兒園，其中設有幼兒教育相關科系，還能夠提供專業的幼兒教育資源一同協助幼兒園的運作，且提供平價優質的教保服務讓校內教職員工子女優先入園就讀，也屬留住校內優秀人才的一大誘因。111學年，中山、中正、屏科大、台東大學、弘光科大及中信學校財團法人，均辦理員工子女非營利幼兒園。

教育部說，員工子女非營利幼兒園的設立，開創了職場托育嶄新的模式，既與非營利幼兒園一樣承接了友善教保服務計畫的精神，提供學齡前幼兒平價且優質的教保服務，又能優先照顧員工子女，讓員工放心托育，安心工作，兼顧工作及照顧子女。