1名網友日前突然收到1封署名「美國聯邦調查局」的郵件，內容聲稱他涉及洗錢案恐遭捕，對方表示台灣已將他的個資全都交給美國，不久後他將被聯邦調查局逮捕，原PO傻眼詢問：「是我真的孤陋寡聞還是FBI真的有台灣分局」，貼文一出，網友們直呼：「請跟我念一次，佛伯樂」、「FBI的提前通知只會叫你開門」、「打165」、「注意看就知詐騙了」。

1名網友於臉書社團《爆怨公社》爆料，日前他收到1封署名台灣FBI的郵件，內容寫下，他因為犯下洗錢案將遭聯邦局逮捕，對方已將他的姓名、電話號碼、工作地址等個資交給美國，原PO一頭霧水，發文詢問大家：「是我真的孤陋寡聞還是FBI真的有台灣分局」。

貼文曝光後，網友們紛紛留言：「回他台灣警方跟你詢問你的工作地址、、電話」、「問問他柬埔寨風景好不好」、「你覺得FBI的文法能力會這麼差嗎」、「一看就知道是翻譯」、「回它： 你願意去美國乖乖配合調查」、「請跟我念一次，佛伯樂」、「我以為FBI的提前通知只會叫你開門」、「回信給他，我已經在柬埔寨了」、「FBI會寄email給犯人我也是笑死，肯定是直接破你家門給你兩槍先」。

不少網友提醒：「真的怕就去警察局問，上網問沒用，但是這信有股濃濃的騙子味就是」、「打165」、「真的要抓人應該也是台灣警方協助辦案，是台灣警方會連絡你才對」、「捉你還告訴你，注意看就知詐騙了」。