年底大選進入倒數100天，國民黨在桃園市長選戰展現大團結，參選人張善政與議長邱奕勝及黨籍立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲、張育美，以及黨籍市議員等18日共同赴中壢慈惠堂參拜。張善政說，國民黨早就整合成功，此行特地向母娘稟報會團結一心把選戰打贏，至於競選團隊的安排，他也說包含外傳的王金平、蔡正元和韓國瑜等都是好友，屆時一定都會來支持他，另議長邱奕勝也將擔任其後援會總會長，張善政說，相信有他加持，選戰一定會勝利。

而民進黨在換成鄭運鵬參選之後，民調似乎沒有起色，張善政則認為，民調數字就是參考，領先多少心裡也不會在意，甚至會當作民調並未領先的狀況讓自己更有決心走下去，跟鄉親多多接觸了解他們的需求才是重點。

外傳民進黨副祕書長林飛帆將加入鄭運鵬競選團隊，張善政說，民進黨如何組他們的團隊他沒有意見，只要把自己的團隊弄好展現團結力量才最重要。而外傳包含前立法院長王金平及沈富雄建議找蔡正元加入競選團隊，他則笑說，王金平是多年好友，在選舉時會給力量是正常的事，也很感謝他，至於蔡正元也是他好友，不時也會給意見。他也笑說，韓國瑜也是好朋友會來支持。

對於民進黨全黨上下動起來，蔡英文總統也以黨主席身分喊出「支持鄭文燦、票投鄭運鵬」，張善政對此表示，鄭文燦和鄭運鵬是2個不同的人，這次選舉要看的是人，要看清楚張善政和鄭運鵬有什麼不一樣，「而不是鄭文燦要選第三任」。他也說，鄭運鵬擔任立委時地方表現是怎樣鄉親心理會有一把尺，他就不願多做評論。