持續的高溫乾旱天氣成為多地農作物的最大威脅，並已開始衝擊菜價。據武漢白沙洲大市場訊息中心王莉介紹，7月農曆「小暑」節後天氣更加炎熱，這樣的氣候不僅影響到湖北武漢，也影響到全大陸其他城市，極端天氣對蔬菜的生產、運輸、銷售帶來不便，7月菜價持續上漲。

而在糧食生產方面也帶來隱憂，大陸氣象局指出，當前正是南方秋糧作物產量形成的關鍵期，也是對溫度、水分最敏感的時期，高溫疊加乾旱將導致花粉活性下降、影響結實率，給秋糧生產帶來嚴峻挑戰。

根據中新網引述王莉指出，7月天氣對本地郊區葉類蔬菜產生較大影響，極端高溫天氣下葉類蔬菜白天基本不長，只有晚上才能生長，出產量嚴重不足。小白菜價格月初均價每公斤2.6元（人民幣，下同），直到月中均價4.6元、月末均價4.58元。

另據農業農村部監測，7月蔬菜批發均價為每公斤3.96元，較上月上升19.9％、年增率21.3％。

而大陸今年夏天有多熱？據大陸國家氣候中心消息，截至8月15日，此次高溫事件已經持續64天。近日監測評估，從今年6月13日開始至今的區域性高溫事件綜合強度已達到1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。

據大陸應急管理部消息，截止到16日下午3點，包含四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽等長江流域6省市有78.3萬人次因旱災需要生活救助，農作物受災面積1764萬畝。