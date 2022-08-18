中選會今（18）日正式發布111年地方公職人員選舉公告，投票日為11月26日星期六，全台將開設17648處投開票所，預估總選舉人數有近1930萬人，其中約76萬人為首投族，並將動員超過30萬名選務工作人員，一起齊心協力舉辦此次投票。

中選會今日上午發布111年直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員選舉公告，直轄市、縣市選舉委員會則發布鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代及村里長之選舉公告。

中選會指出，候選人登記日期於8月29日至9月2日，登記時需附公職候選人財產申報表，且相關資料將於審定名單日起上網公告1年，提醒候選人正確填寫。

此外，中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案，也將在11月26日登場，中選會主委李進勇表示此次修憲具有公民首度行使修憲複決之歷史意義，呼籲國民踴躍行使公民權利。