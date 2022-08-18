高雄市勞工局8月20日上午9時將在鳳山和樂宴會館舉辦「創薪未來 就業雄讚」大型現場徵才活動，邀請55家國內知名廠商設攤，總計超過2000個工作機會，以4大產業為主軸，台積電也特別參加此次媒合活動，以視訊方式進行徵才面試，向科技人才招手。

高雄市勞工局表示，因應各行各業逐漸復甦與產業加速轉型升級，本次徵才活動將以「創薪未來、就業雄讚」為主題，規劃餐飲觀光業、批發零售業、傳產製造業、電子科技業4大主軸。

囊括高雄萬豪酒店、台灣大創百貨、全國電子、駐龍精密機械、中國石油化學工業、台積電、日月光半導體、高雄捷運、SGS台灣檢驗科技等企業，提供各類工程師、技術員、儲備幹部、餐飲銷售服務人員、行政人員、倉管人員等等多元職缺，滿足市民求職需求。

高雄市勞工局長周登春指出，因適逢畢業季，鼓勵應屆畢業的社會新鮮人，及有求職需求的市民朋友參與實體徵才活動，藉由活動現場直接和企業主管面試，展現工作態度及企圖心，增加錄取機會。

現場亦設置台積電視訊面試專區，讓就業媒合零距離。周登春說，活動當日將提供各項政策工具及「CPAS職業適性診斷測驗」諮詢服務，透過就業服務員、職涯顧問解說，協助求職民眾釐清就業方向，當天還有早鳥有禮兌換送，歡迎市民多加利用。(記者張雅雲/高雄報導)