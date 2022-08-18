嘉義縣竹崎鄉林姓婦人遭50歲林姓男子殺害棄屍檳榔園命案，林男在檢方偵查過程中坦承因酒後發生口角後，欲搶走林婦皮包現金，雙方發生爭執下，一怒打死林婦，並取走其身上錢財。嘉義地方法院依殺人罪判處林男14年有期徒刑，仍可上訴。

據了解，死者59歲林婦22日與林嫌相約喝酒，22日晚上8時許林嫌獨自從內埔國小附近的一處檳榔園離去，26日中午檳榔園主人到園裡才 驚見林婦陳屍於檳榔園內，警方被發現陳屍在檳榔園內，警方獲報趕到現場，發現59歲林婦下半身赤裸、屍體明顯腫脹。

警方下午循線逮捕50歲林嫌，林嫌供2人酒後發生口角，並拿走林婦錢包內的490元，後來又供稱與死者是朋友，酒後臨時起意尾隨企圖性侵，但林婦反抗，才失手持木棍將林婦打死後逃跑。

據了解，林嫌領有身心障礙手冊，自我控制能力不佳，且經常性飲酒，生活鬆散，家庭支援系統薄弱再犯率高，且與林婦毫無仇怨，僅因言語爭執，將林婦推倒在地後，掐住被害人頸部，毆打被害人，撿拾龍眼樹枝幹朝被害人頭部揮打致死，手法殘忍。依犯殺人罪判處14年有期徒刑，竊盜罪判處拘役30天可易科罰金。