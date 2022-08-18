知名主持人吳姍儒(Sandy)除了主持本業外，還跨足餐飲業等多項業務，工作繁忙之餘，親民又活潑的她仍不時與粉絲分享生活趣事，昨(17)日Sandy便在社群網站上，透露自己在帶ABC朋友吃台南沙茶爐的時候，因為無法只用中文解釋每種火鍋料的意思，但她靈機一動，在菜單上畫出對應的可愛簡易圖示，讓友人秒懂。

Sandy在IG的限時動態透露自己跟ABC朋友吃台南沙茶爐，並拍攝菜單的近照，可以看到魚丸、魚板、魚冊、魚餃、燕餃、蛋餃、杏鮑菇、鴻喜菇、美白菇和秀珍菇的文字旁邊，都被她一一畫上的示意圖，看起來簡單又逗趣。

吳姍儒的IG限時動態PO出她親手畫出的示意圖。(圖/吳姍儒 IG)

雖然是簡易版的圖案，但Sandy幾乎都抓到了每樣食材的基本特徵與神韻，並且一邊用英文介紹，「而且我還一邊講英文形容，一邊超級快速把每一樣都畫好，還不錯啦！」，重點是ABC朋友一看就懂，大讚朋友「也算是非常有慧根！」

事實上，吳姍儒當年就讀美國華盛頓大學時，因為太過思念台灣的家人與朋友，只用了2年半的時間拿到學士學位，2012年返台後曾在光復國中擔任英文老師，也在許多高中補習班教過多益與全民英檢，足見深厚的語言能力。