浙江省義烏市疫情防控工作17日新聞發佈會上，義烏市副市長駱小俊表示，該市已連續3天無社會面新增，全域無高風險區，中風險區將調整成3個，積極因素不斷累積，疫情形勢整體向好。

作為「世界小商品之都」，義烏市場的繁榮關係著全球供應鏈的安全穩定。駱小俊指出，從18日開始當地將恢復國際商貿城一區至五區市場常態化營運，接下來，義烏將全力以赴復工復產、興市興商等。

回顧8月2日義烏突發新一輪疫情，截至17日20時，該市累計報告本土確診病例91例，本土無症狀感染者601例；已有97例確診病例和無症狀感染者治癒出院。

根據中新網報導，據了解，義烏中風險區將仍按現有管控措施做好社會面管控工作。實行靜默管理的區域繼續執行「足不出區」，生活物資配送到點，錯時取物和參加核酸採樣等要求。

對中風險及靜默區的民眾，義烏繼續實施政府集中保供，合理配置糧油米麵、蔬菜肉類水果、方便食品等物資，每3天發放一次暖心物資包。此外，解除靜默管理的區域，將有序恢復農貿市場、商超、便利店、理髮店、洗衣店等民生服務場所，有序放開物流、電商、商貿、工業等企業生產經營。