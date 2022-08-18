高雄鳳山一名41歲向姓男子到宮廟偷取銅製花瓶，原本只竊取1對花瓶，沒想到放置進車廂後又順手拿取第2對花瓶，湊好兆頭「成雙成對」，但人在做天在看，警方獲報後，經監視器鎖定嫌犯，並將向男逮捕，依竊盜罪嫌移送偵辦。

鳳山警察分局南成派出所於10日接獲轄內宮廟人員報案，廟裡的2對紅銅製花瓶遭竊，損失約新臺幣4000元。

根據廟方監視器顯示，發現向男騎乘機車至廟宇前抽菸，坦然自若的像前往廟宇休息而已，這時向男發現廟宇倉庫無人看守，便叼著菸躡手躡腳地跑進去，還在倉庫裡努力探索可偷竊的物品，最後先竊取1對銅製花瓶，並放置機車車廂，眼看機車車廂還有空位，不如湊個成雙成對，又直接拿取放置洗手台2個銅製花瓶，隨後揚長而去。

但人在做天在看，警方經比對後，15日在前鎮區向男租屋處發現他的機車，也順利帶回向男，但紅銅製花瓶已遭向男已變賣出去，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

鳳山分局呼籲，凡走過必留下痕跡，宵小歹徒勿考驗警方打擊不法的決心，也請民眾發現可疑或不法請打110或是派出所電話，以共同維護治安。