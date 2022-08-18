今天在大聯盟場上天使以7：11不敵水手，日本「二刀流」大谷翔平大開殺戒，5打數4安打貢獻4分打點，其中包含全壘打和三壘安打，只差1支二壘安打就締造「完全打擊」，無奈在如此兇猛的火力下天使還是難逃敗仗，投手部分依舊低迷，挨了水手4轟，先發投手圖桑特(Touki Toussaint)2.2局失4分吞下敗投。

SHOHEI OHTANI HOME RUN FOR #27 ON THE YEAR AND HIS 7TH HIT IN 2 GAMES!!



pic.twitter.com/ykEr9iKlnI — Ben Verlander (@BenVerlander) August 17, 2022

天使繼續與水手展開系列戰，當家打者大谷發揮相當強勢，首局就為球隊送上一壘安打，不過最後無功而返，3局先發投手圖桑特遇到亂流，接連送出4次保送，加上被漢尼格(Mitch Haniger)、C.山塔納(Carlos Santana)敲出安打，一口氣失掉4分，好在換投後成功止血。而天使在3局下靠安打攻勢添下1分。

但5局水手打線再次發威，用2發全壘打將比數擴大到7：1，不過5局下天使仍繼續追趕，大谷這次敲出帶打點的一壘安打，加上瑞吉福(Luis Rengifo)貢獻長打，追到3：7。無奈6局水手又開炮，溫克(Jesse Winker)直接轟出2分全壘打，拉到9：3。而大谷真的為球隊拚盡全力，7局敲出本季第5支三壘安打取分。

Shohei Ohtani with an RBI triple to right and he's 3-for-4. It's his second straight three-hit game. #Angels down 9-4. pic.twitter.com/qm075WXoo0 — Rhett Bollinger (@RhettBollinger) August 17, 2022

到了9局又是大谷單挑水手打線，在Cal Raleigh開轟後大谷9局下再次燃燒小宇宙，逮中投手84 mph滑球送出中外野，本季第27轟達陣，也幫球隊追到7：11，可惜後面棒次都慘遭出局，天使還是吞下敗仗。大谷近況火讓，連2場繳出猛打賞、三壘安打，今天更差1支二壘安打就能締造完全打擊，目前打擊率上升到.265。