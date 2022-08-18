藝人艾成昨被發現墜樓身亡，一名女網友今早分享截圖說，不知道是誰想到的惡劣的玩笑，竟有人竄改了艾成的維基百科，在死因的欄位上寫上「艾的迫降」，不合宜的玩笑引來大批網友撻伐，不少人大嘆，連往生者的玩笑都開，現在的人怎麼了？

一名女網友今天一早在臉書社團《爆廢公社》上分享，聽聞艾成的死訊很驚訝，上網搜尋以後發現，似乎有人在維基百科上面惡搞了艾成的死因，從截圖中可見，死因寫著「艾的迫降」。讓她看了忍不住皺眉頭說，這樣的玩笑真的合適嗎？

有人竄改艾成的維基百科，在死因欄位上寫「艾的迫降」。（圖／翻攝自維基百科）

這樣不得體的玩笑，也引來大批網友撻伐，「連往生者都可以開玩笑，有夠病態，現在的人怎麼了」、「真的不好笑，人都走了就好好讓他走，何必這樣不敬？」、「開這玩笑的人根本是垃圾」、「這太地獄了吧」、「台灣人素質現在這麼差」「傻眼無極限，這樣消費往生者不怕有報應嗎？」

而《中時新聞網》今天上午10點半左右實際搜索「維基百科」，發現艾成的死因的欄位上仍寫著「艾的迫降」這4個字。

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