國民黨桃園市長選戰展現團結，議長邱奕勝及黨籍立委全部總動員與市長參選人張善政共同赴中壢慈惠堂參拜，邱奕勝也將擔任其後援會總會長。他表示，從一開始就有答應要幫張善政張輔選，因為自己也要參選市議員，所以無法擔任主任委員職務，但仍會適時參與輔選。

邱奕勝說，因為自己也要選舉，所以有和張善政及朱立倫主席商量，就擔任後援會的總會長，而整合到目前為止，可以看到從北區的立委萬美玲到南區的呂玉玲、魯明哲及張育美，以及我壢區所有的議員同仁統統都有出席參拜，大家就可以看得出來國民黨已經準備好了，也拜託所有的鄉親票投張善政。

至於對手民進黨有號稱的「桃園鐵三角」，邱奕勝說，每一個陣營都有他們自己的一個口號，這個他沒辦法去做評論，但是個人認爲這次國民黨的團隊及陣容也不會輸，而每一個執政者都有他們的包袱，至於國民黨的參選人從學歷、經歷跟能力都比其他的參選人還好，所有的人都非常有信心，這場戰最後的勝利會是張善政張院長。