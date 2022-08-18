雄女學霸正妹「小馮」馮琪淯，2018年以全校第一名考進台灣大學醫學系爆紅，向來穿衣保守的她，昨日在IG上傳一系列和朋友去海邊穿比基尼的照片，掀起上萬網友暴動，直呼「被辣暈了」，PTT也有鄉民發文表示，「天啊！會念書身材又好，老天也太不公平了吧」。

小馮昨（17）日於IG發文指出，暑假開始身邊的朋友就一直慫恿她穿泳裝去海邊，她試穿後覺得還是不要自取其辱，所以只有買下半身，打算到海邊穿件背心就好，沒想到要出發到海邊前，同行的朋友在民宿裡不斷鼓勵下，她才鼓起勇氣穿上全套比基尼。

小馮昨日上傳多張比基尼照。（圖／翻攝自小馮IG）

小馮昨日上傳多張比基尼照。（圖／翻攝自小馮IG）

小馮昨日上傳多張比基尼照。（圖／翻攝自小馮IG）

小馮在海邊及民宿拍下不少青春洋溢的照片，1.2萬網友看了系照片後，都讚嘆不已，「這麼辣！身材好好」、「我的天你的腹肌比我還厲害」、「被辣暈了」、「那個腿很優」、「這系列太犯規了」、「美成這樣」、「小馮小馮得第一」、「天啊！最辣女醫是妳」、「太仙了吧」。

另外在PTT上也有網友發文說，剛吃飽飯打開IG，鼻血差點就流出來，對小馮的身材讚歎不已，「身材也太好了吧！會念書、身材又好，好天爺真不公平」。